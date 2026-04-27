تشكيل المصري - عودة حمدي لحراسة المرمى.. وطمين يقود الهجوم أمام سموحة

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري - زيسكو

عاد محمود حمدي لحراسة المرمى المصري أمام سموحة، في الجولة الرابعة لحساب مجموعة البطولة في الدوري.

ودفع عماد النحاس مدرب المصري، بالفلسطيني عميد صوافطة في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب كريم العراقي.

ويبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى محمود حمدي

الدفاع: عميد صوافطة - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد القرموطي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو - منذر طمين

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت - مصطفى العش - حسن علي - كينجسلي إيدو - محمد هاشم - ميدو جابر - أسامة الزمراوي - عمر الساعي - يوسف الجوهري

ويحتل المصري المركز السادس في مجموعة البطولة برصيد 34 نقطة.

أما سموحة فيحل في المركز السابع والأخير بمجموعة البطولة برصيد 31 نقطة.

التعليقات
