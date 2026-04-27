"قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

حذر اتحاد الكرة أندية القسم الثاني "ب" من التلاعب في نتائج المباريات مع اقتراب المباريات الحاسمة والمتبقية في صراع الصعود والهبوط.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن العقوبات المنتظرة لمن يثبت تورطه والتي تصل إلى الشطب والحرمان المؤقت أو الأبدي من ممارسة أي نشاط رياضي

وأوضح اتحاد الكرة أنه وجه المديريين التنفيذيين للأندية، بضرورة الالتزام التام بنصوص لائحة المسابقات لضمان نزاهة المنافسة وحسن سير المباريات في هذه المرحلة الحرجة من عمر الدوري

واستشهد اتحاد الكرة بالمادتين 100، و101 المتعلقتين بالإهمال والإخلال نتائج المباريات.

وتابع "ذكّر الاتحاد الأندية بالمادة (100)، التي تُحمل النادي مسئولية أي إهمال أو سوء تصرف يصدر عن لاعبيه أو أجهزته الفنية والإدارية، سواء كانت المباراة على ملعبه أو خارجه."

وأضاف "كما حذرت عبر المادة (101) من أي محاولات لتعمد الإخلال بنتيجة المباريات أو التلاعب بها، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من مسابقات الاتحاد، والحرمان المؤقت أو الأبدي من ممارسة أي نشاط رياضي لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع."

ويقام دوري القسم الثاني "ب" من 6 مجموعات، بواقع مجموعتين للقاهرة، ومجموعتين لبحري، ومجموعتين للصعيد.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الست لخوض دوري الترقي، ليتأهل 3 فرق إلى دوري المحترفين.

