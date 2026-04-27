فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 14:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

تحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن إصابة زميله محمد صلاح، مؤكدا أنه سيحصل على وداع يليق به حتى في حال عدم مشاركته مجددا هذا الموسم.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وغادر صلاح مباراة فريقه أمام كريستال بالاس مصابا في العضلة الخلفية، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية الموسم، ما يهدد بغيابه حتى النهاية.

وقال فان دايك لصحيفة ذا تايمز: "صلاح يفعل كل ما في وسعه من أجل العودة في أسرع وقت ممكن".

أخبار متعلقة:
وأضاف "الإصابة في هذا التوقيت صعبة، خاصة مع تبقي مباراتين فقط على ملعب الفريق، وهو ما يخلق مشاعر مختلفة للاعب".

وتابع "صلاح لا يعرف موعد عودته، ربما الأسبوع المقبل أو لا، لكن الأمر غير واضح حتى الآن".

وواصل "صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه في جميع الأحوال، بغض النظر عن مشاركته".

وأتم "أثق أن صلاح يمتلك قدرة كبيرة على التعافي سريعا، مع وجود الجهاز المناسب لمساعدته".

وسجل صلاح 257 هدفا خلال 440 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه في 2017، ليصبح من أبرز أساطير النادي عبر تاريخه.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة تليجراف إلى أن صلاح يعاني من تمزق عضلي يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة تقدر بـ 3 إلى 4 أسابيع.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

محمد صلاح ليفربول فان دايك
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/528058/فان-دايك-صلاح-سيحصل-على-الوداع-الذي-يستحقه-رغم-الإصابة