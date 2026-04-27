فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة

تحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن إصابة زميله محمد صلاح، مؤكدا أنه سيحصل على وداع يليق به حتى في حال عدم مشاركته مجددا هذا الموسم.

وغادر صلاح مباراة فريقه أمام كريستال بالاس مصابا في العضلة الخلفية، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية الموسم، ما يهدد بغيابه حتى النهاية.

وقال فان دايك لصحيفة ذا تايمز: "صلاح يفعل كل ما في وسعه من أجل العودة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "الإصابة في هذا التوقيت صعبة، خاصة مع تبقي مباراتين فقط على ملعب الفريق، وهو ما يخلق مشاعر مختلفة للاعب".

وتابع "صلاح لا يعرف موعد عودته، ربما الأسبوع المقبل أو لا، لكن الأمر غير واضح حتى الآن".

وواصل "صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه في جميع الأحوال، بغض النظر عن مشاركته".

وأتم "أثق أن صلاح يمتلك قدرة كبيرة على التعافي سريعا، مع وجود الجهاز المناسب لمساعدته".

وسجل صلاح 257 هدفا خلال 440 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه في 2017، ليصبح من أبرز أساطير النادي عبر تاريخه.

وذكرت صحيفة تليجراف إلى أن صلاح يعاني من تمزق عضلي يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة تقدر بـ 3 إلى 4 أسابيع.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.