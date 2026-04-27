"قد يلحق بمباراة برينتفورد".. تليجراف تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح

كشفت صحيفة ديلي تليجراف عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة محمد صلاح.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة إلى أن صلاح يعاني من تمزق عضلي يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة تقدر بـ 3 إلى 4 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية عودته للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران