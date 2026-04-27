"قد يلحق بمباراة برينتفورد".. تليجراف تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

إصابة محمد صلاح

كشفت صحيفة ديلي تليجراف عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة محمد صلاح.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة إلى أن صلاح يعاني من تمزق عضلي يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة تقدر بـ 3 إلى 4 أسابيع.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه سلوت: خروج صلاح من الملعب يدل على شيء ما.. وعلينا الانتظار

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية عودته للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

نرشح لكم
فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة ذا تايمز: أستون فيلا لا يزال يرغب في ضم مرموش تشافي سيمونز يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي 92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم بايرن ميونيخ يوضح حقيقة التفاوض مع جوردون انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد.. البلوز للنهائي
