ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي

أعلن ريال مدريد تفاصيل إصابة كيليان مبابي مهاجم الفريق.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي "بعد إجراء الفحوصات اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى. وسيتم متابعة حالته الصحية."

يذكر أن العضلة نصف الوترية هي جزء من العضلة الخلفية.

وتعادل ريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدف لكل فريق في الأسبوع الـ 32 من الدوري الإسباني.

ولعب مبابي أساسيا في المباراة قبل استبداله في الدقيقة 82 ليحل جونزالو جارسيا بدلا منه.

وقال ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد في تصريحات عقب المباراة "لا أعلم شيء عن حالة مبابي، شعر بعدم راحة وسنقيمه خلال الأيام المقبلة".

وزاد الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبرشلونة المتصدر إلى 11 نقطة بعد فوز الأخير على خيتافي.

ويتبقى 4 نقاط لبرشلونة من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني.

وشارك كيليان مبابي هذا الموسم في 41 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 41 هدفا، وصنع 6 أهداف.

ولم يتوج ريال مدريد بأي ألقاب الموسم الحالي.

فيما توج مبابي مع ريال مدريد منذ قومه ببطولتي إنتركونتيننتال، والسوبر الأوروبي.

ويستعد كيليان مبابي للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقع فرنسا في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب السنغال، والعراق، والنرويج.