موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد

يتمسك ماركوس راشفورد بفكرة الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل، رافضا في الوقت الحالي العودة إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى راشفورد أن أسلوب لعب برشلونة يناسبه بشكل أكبر، ويعتقد أنه قدم ما يكفي لإقناع النادي بضمه بشكل نهائي.

وساهم اللاعب في 26 هدفا مع الفريق، بعدما سجل 13 هدفا وصنع 11، بالإضافة إلى تسببه في ركلتي جزاء، خلال 2333 دقيقة مشاركة.

وأشار التقرير إلى وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب وبرشلونة على بنود التعاقد، حال تفعيل خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو قبل يونيو المقبل.

ورغم ذلك، يسعى برشلونة لتخفيض القيمة المالية، خاصة مع اقتراب اللاعب من إتمام عامه الـ29، ما قد يدفع النادي لتقديم عقد قصير الأمد.

وأبدى راشفورد مرونة كبيرة، إذ أبدى استعداده لتخفيض راتبه من أجل إتمام الصفقة.

ويشعر اللاعب بالارتياح داخل الفريق، كما يرى أنه يتواجد ضمن مجموعة هي الأفضل حاليا، ولا يمانع في المنافسة على مركزه رغم كثرة الخيارات الهجومية.

في المقابل، لم يحسم المدرب هانز فليك قراره النهائي بشأن مستقبل اللاعب، رغم إشادته بسلوكه والتزامه داخل الفريق.