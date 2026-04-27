خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك

قرر نادي إنبي توجيه الشكر إلى 5 أفراد بالجهاز الإداري للفريق.

ويستعد إنبي لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة لحساب مجموعة البطولة في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن أيمن الشريعي قرر رحيل محمد إبراهيم مدير الكرة، وتامر السيد المدير الإداري، والليثي مختار مدير شؤون اللاعبين.

كما وجه الشكر إلى سامح عادل زكي وإسلام إمام المساعدين بالجهاز الإداري للفريق.

يأتي ذلك بسبب سوء تنسيق لمواعيد تصوير لاعبي الفريق لحوار تليفزيوني قبل لقائهم أمام الزمالك، حسبما علم FilGoal.com

ويحل إنبي ضيفا على الزمالك الخامسة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة.

ويحتل إنبي المركز الخامس في مجموعة البطولة برصيد 35 نقطة.

وحقق إنبي الفوز على حساب الزمالك في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقيه بيراميدز والأهلي.

ويتبقى لإنبي 3 مباريات هذا الموسم في الدوري، أمام الزمالك، وبيراميدز، والأهلي.