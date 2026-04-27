خبر في الجول - جاهزية أسامة جلال قبل مواجهة الأهلي

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 12:03

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى المنيري - إصابة أسامة جلال

بات أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز جاهزا قبل مباراة الأهلي في الدوري.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي في الجولة الرابعة لمرحلة المنافسة على لقب الدوري مساء اليوم الإثنين 27 إبريل.

وعلم FilGoal.com أن أسامة جلال يتواجد في معسكر بيراميدز استعدادا لمواجهة الأهلي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامته وإمكانية مشاركته بشكل طبيعي.

وكان أسامة جلال قد تم استبداله في الدقيقة 13 خلال مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بسبب الإصابة.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية، والتي أثبتت شعوره بالإجهاد دون وجود إصابة مؤثرة.

وتبقى مشاركة أسامة جلال خلال مواجهة الأهلي في يد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

ويغيب علي جبر بسبب الإصابة، كما يغيب أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مواجهة الأهلي نتيجة تراكم البطاقات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متجاوزا الأهلي بفارق الأهداف.

فيما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 49 نقطة.

