تقرير: ميلان يحدد سعر فوفانا وسط اهتمام جالاتاسراي وثنائي فرنسا

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

يوسف فوفانا - ميلان

حدد ميلان سعر بيع لاعبه يوسف فوفانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، يراقب كل من جالاتاسراي وأولمبيك ليون ومارسيليا موقف لاعب الوسط تمهيدا للتعاقد معه.

ويعد فوفانا من العناصر الأساسية في تشكيل ميلان هذا الموسم تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.

ورغم أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف 2028، فإن التقرير أشار إلى إمكانية رحيله.

خاصة في حال تعاقد النادي مع ليون جوريتسكا في صفقة انتقال حر.

وكان جالاتا سراي قد أبدى اهتماما بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومن المتوقع أن يجدد محاولاته بنهاية الموسم.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو إلى أن النادي التركي سيواجه منافسة قوية من ليون ومارسيليا.

وكان فوفانا قد انضم إلى ميلان في صيف 2024 قادما من موناكو مقابل 26 مليون يورو.

وأفاد التقرير أن ميلان قد يوافق على بيع اللاعب حال تلقي عروض تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

