ذا تايمز: أستون فيلا لا يزال يرغب في ضم مرموش

يرغب أستون فيلا في تدعيم صفوفه بضم عمر مرموش في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أستون فيلا لديه رغبة في ضم مرموش خلال يناير الماضي على سبيل الإعارة قبل التعاقد مع تامي أبراهام.

وكشفت صحيفة ذا تايمز أن أستون فيلا لا تزال لديه رغبة في التعاقد مع عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا يُغري مرموش بفرصة لعب منتظمة عكس مشواره مع مانشستر سيتي.

وشارك مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي في 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين خلال 17 مباراة خاضهم بالدوري.

وكان المحترف المصري قد سجل سبعة أهداف في 16 مباراة بالدوري الموسم الماضي بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير.

ويقترب أستون فيلا من حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يعتبره النادي عامل دعم إيجابي في مفاوضاته مع مرموش.

وكشف التقرير أن سعر شراء مرموش سيكون أقل بقليل من 59 مليون جنيه إسترليني التي دفعها مانشستر سيتي لضمه من إينتراخت فرانفكورت.

ومع ارتباط اسم الثنائي أولي واتكينز ومورجان روجرز بالرحيل عن أستون فيلا، يقترب مرموش ليصبح الركيزة الأساسية في الفريق.