تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

يستبعد مجلس إدارة نادي النصر تنظيم ممر شرفي لفريق أهلي جدة بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان أهلي جدة قد حسم لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية أن فكرة تنظيم ممر شرفي لم تُطرح للنقاش داخل نادي النصر، والتركيز على مواجهة الأهلي لحسم لقب الدوري.

وأشار التقرير إلى أن تحضيرات النصر للمباراة تسير بصورة اعتيادية دون أي ترتيبات خاصة.

وحقق أهلي جدة انتصارا مثيرا أمام ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف مقابل لا شيء في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يوم السبت.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

أهلي جدة يحقق اللقب الثامن للأندية السعودية في أبطال آسيا ليعادل رقم الأندية اليابانية

الهلال : 4 بطولات

اتحاد جدة: لقبين

أهلي جدة: لقبين

وحقق أهلي جدة اللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة

2025 على حساب كاواساكي فرونتال الياباني

2026 على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني

وسبق وأن حقق اتحاد جدة لقبين متتالين لدوري أبطال آسيا

2004 على حساب سيونجنام الكوري الجنوبي

2005 على حساب العين الإماراتي

