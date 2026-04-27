تشافي سيمونز يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أكد تشافي سيمونز لاعب توتنام ومنتخب هولندا إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم.

تشافي سيمونز النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وحقق توتنام انتصارا ثمينا أمام ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض سيمونز لإصابة قوية في الركبة بعد سقوطه بشكل خاطئ خلال مواجهة ولفرهامبتون.

وكشف سيمونز عبر حسابه الرسمي على إنستجرام إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب سيمونز "يقولون أن الحياة قاسية، واليوم أشعر بذلك، انتهى موسمي فجأة وأحاول استيعاب الأمر، بصراحة قلبي مفطور ولا شيء منطقي".

وشدد "كل ما أردته هو القتال من أجل فريقي، والآن انتزعت مني هذه القدرة إلى جانب كأس العالم".

ويعاني توتنام هذا الموسم من إصابة عدد كبير من اللاعبين.

وأحرز بالينيا هدف توتنام الوحيد في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 34 ويظل في المركز ذاته الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز مؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن تجنب الهبوط، ويحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 ويتذيل الترتيب وهبط بشكل رسمي لشامبونشيب.