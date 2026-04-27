تشافي سيمونز يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 10:26

كتب : FilGoal

أكد تشافي سيمونز لاعب توتنام ومنتخب هولندا إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم.

وحقق توتنام انتصارا ثمينا أمام ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض سيمونز لإصابة قوية في الركبة بعد سقوطه بشكل خاطئ خلال مواجهة ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة:
وكشف سيمونز عبر حسابه الرسمي على إنستجرام إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب سيمونز "يقولون أن الحياة قاسية، واليوم أشعر بذلك، انتهى موسمي فجأة وأحاول استيعاب الأمر، بصراحة قلبي مفطور ولا شيء منطقي".

وشدد "كل ما أردته هو القتال من أجل فريقي، والآن انتزعت مني هذه القدرة إلى جانب كأس العالم".

ويعاني توتنام هذا الموسم من إصابة عدد كبير من اللاعبين.

وأحرز بالينيا هدف توتنام الوحيد في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 34 ويظل في المركز ذاته الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز مؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن تجنب الهبوط، ويحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 ويتذيل الترتيب وهبط بشكل رسمي لشامبونشيب.

توتنام تشافي سيمونز
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528044/تشافي-سيمونز-يؤكد-إصابته-بقطع-في-الرباط-الصليبي