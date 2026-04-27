مواعيد مباريات الإثنين 27 أبريل 2026.. بيراميدز ضد الأهلي والزمالك أمام إنبي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026 جولة مثيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري.

الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق إنبي في تمام الخامسة من مساء اليوم على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وفي نفس التوقيت يلعب سموحة أمام المصري على استاد السويس وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

بينما يحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في تمام الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق برينتفورد في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري القطري

تُحسم المنافسة على اللقب مساء اليوم بمواجهة بين السد ضد الشمال.

ويلعب أكرم توفيق رفقة الشمال ويحتاج للفوز على السد لحسم اللقب.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء على استاد جاسم بن حمد وتذاع عبر شبكة قنوات الكاس.