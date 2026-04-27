كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 00:55

كتب : عمرو عبد المنعم

لينوس جافريل - المدير الفني فريق الأهلي كرة سلة

شدد لينوس جافريل مدرب فريق السلة في الأهلي على ضرورة تصحيح الأخطاء قبل المواجهات المقبلة في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2026.

وحقق الأهلي فوزه الأول في البطولة بالفوز على الفريق السنغالي بنتيجة 76-72. (طالع التفاصيل)

وقال لينوس في المؤتمر الصحفي: "لا يجب أن ننسى أننا خضنا مباراتين في يومين متتاليين، فيما حصل الفريق السنغالي على راحة".

وأضاف "عندما تواجه فريقا يتمتع بلياقة بدنية أعلى منك بكثير، فيحدث تفاوت في الأداء".

وأردف "في الحقيقة التحول الدفاعي لم يعمل وهذا سبب رئيسي، وهم عادوا في اللقاء أكثر من مرة".

وتابع "لن نركز على السلبيات وعلينا التمسك بفوزنا الأول ونستمتع به اليوم".

وأتم "سنراجع المباراة ونشاهد أخطائنا ونصححها لنكون أفضل في المباراة المقبلة".

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وحقق الأهلي فوزه الأول في البطولة بعدما خسر من الإفريقي بفارق نقطة في الجولة الثانية.

وسيخوض الأهلي ثالث مبارياته في البطولة أمام ماكتاون فلايرز يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساءً.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

