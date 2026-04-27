كما الدور الأول.. ميلان ويوفنتوس يتعادلان سلبيا ورقم لم يحدث من قبل

فرض التعادل السلبي نفسه بين ميلان ويوفنتوس في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي يتعادل ميلان ويوفنتوس سلبيا في الدور الأول والثاني.

وتراجع ميلان للمركز الثالث برصيد 67 نقطة بعدما انفرد نابولي بالوصافة برصيد 69 نقطة.

فيما ظل يوفنتوس رابعا برصيد 654 نقطة قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لخيفرين تورام في الشوط الأول بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة فرصة محققة من أليكسيس ساليميكريس.

وشهدت الدقيقة 77 خروج لوكا مودريتش بسبب الإصابة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر التحام هوائي مع مانويل لوكاتيلي.

ويحل ميلان الأسبوع المقبل ضيفا على ساسولو، فيما يستضيف يوفنتوس على ميدانه فريق هيلاس فيرونا.