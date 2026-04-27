نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

أنهى نيس آمال نانت في البقاء بشكل مباشر في الدوري الفرنسي بعد التعادل مع مارسيليا بهدف لكل فريق في الجولة 31.

وسجل بيير إيميل هويبييرج هدف مارسيليا، بينما أحرز إيلي واهي هدف نيس.

وغاب الدولي المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس عن المباراة بسبب الإصابة.

وافتتح هويبييرج النتيجة في الدقيقة 66 ثم تعادل واهي من ركلة جزاء في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وخسر نانت من رين في الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف، ولعب مصطفى محمد كبديل.

وارتفع رصيد نيس للنقطة 30 في المركز الـ 15 في جدول الترتيب، وهو المركز الذي يضمن لصاحبه البقاء بشكل مباشر في الدوري.

بينما يملك نانت 20 نقطة في المركز الـ 17 أي قبل الأخير، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن أوكسير الذي يحتل المركز الـ 16.

ويلعب صاحب المركز الـ 16 ملحق مع ثالث الترتيب في دوري الدرجة الثانية لتجنب الهبوط.

وتتبقى 3 جولات فقط على نهاية الدوري الفرنسي.

وأقصى عدد يمكن لنانت الوصول إليه هو 29 أي أقل من نانت بفارق نقطة.

ويأمل نانت في تعويض فارق النقاط مع تعثر أوكسير من أجل لعب مباراة الملحق.

ووصل مارسيليا للنقطة 53 في المركز السادس.

