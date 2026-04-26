جالاتاسراي يقترب من لقب الدوري التركي بثلاثية ضد فنربخشة

الأحد، 26 أبريل 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

اقترب جالاتاسراي من التتويج بلقب الدوري التركي بعد الفوز على غريمه فنربخشة بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 31 من المسابقة.

ووسع الأسود الفارق مع الكماري لـ 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية ويحتاج لفوز واحد على الأقل من أجل حسم لقب الدوري.

وأصبح رصيد جالاتاسراي 74 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد فنربخشة عند 67 نقطة في المركز الثاني.

وأهدر أندرسون تاليسكا ركلة جزاء لفنربخشة في الدقيقة 13 بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل فيكتور أوسيمين هدف التقدم للأسود.

وفي الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله لوكاس توريرا لاعب وسط جالاتاسراي.

وزاد إيدرسون مورايش حارس فنربخشة من مشاكل فريقه بتعرضه للطرد في الدقيقة 62 بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية نظرا للاعتراض على قرار الحكم.

وفي مباراته رقم 200 مع الأسود سجل برايش يلماز هدف جالاتاسراي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 83 سجل لوكاس توريرا هدف حسم اللقاء والاقتراب خطوة من اللقب رقم 26.

