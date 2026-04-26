الزمالك يعلن عودة حسين لبيب لممارسة عمله

الأحد، 26 أبريل 2026 - 23:04

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

أعلن نادي الزمالك عودة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة لممارسة عمله مجددا.

وأوضح النادي أن لبيب عاد للعمل في مقر النادي بعد تماثله للشفاء عقب خضوعه لعملية جراحية في وقت سابق.

واستقبله أعضاء مجلس الإدارة وأعربوا عن سعادتهم لعودته.

خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي ناجي حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. ووفا لسموحة والمصري "بالتقسيط وبدون فوائد".. الزمالك يعلن توفير رحلات لجماهيره لحضور ذهاب نهائي الكونفدرالية بالجزائر

وعقد لبيب جلسة ودية مع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بعض الملفات المهمة في النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على حساب بيراميدز في المباراة الماضية بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الدقيقة 84 من المباراة.

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

فيما ظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، ويلاحقهما سيراميكا كليوباترا بـ 43 نقطة.

وخاض المغربي 24 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم صنع خلالها 4 أهداف.

نرشح لكم
دياب يوضح كيف تقام شراكة بين نادي جماهيري وشركات.. وموعد التنفيذ دياب يكشف سبب رفض طلب الزمالك قبل لقاء إنبي.. وموعد إصدار جدول الجولة الأخيرة للدوري خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات قائمة الأهلي - انضمام عمر معوض وغياب بلعمري وكامويش أمام بيراميدز منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم صاحب تاريخ دولي ضئيل وسبق له التواجد بين الفريقين.. حكم ألماني للقاء بيراميدز والأهلي ناجي حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. ووفا لسموحة والمصري رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تتخطى الـ200 مليون.. و3 خطوات للتخلص منها
أخر الأخبار
"القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو 5 دقيقة | سعودي في الجول
سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام 15 دقيقة | كرة سلة
كما الدور الأول.. ميلان ويوفنتوس يتعادلان سلبيا ورقم لم يحدث من قبل 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته 50 دقيقة | القسم الثاني
دياب يوضح كيف تقام شراكة بين نادي جماهيري وشركات.. وموعد التنفيذ 58 دقيقة | الدوري المصري
دياب يكشف سبب رفض طلب الزمالك قبل لقاء إنبي.. وموعد إصدار جدول الجولة الأخيرة للدوري ساعة | الدوري المصري
جالاتاسراي يقترب من لقب الدوري التركي بثلاثية ضد فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
