الزمالك يعلن عودة حسين لبيب لممارسة عمله

أعلن نادي الزمالك عودة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة لممارسة عمله مجددا.

وأوضح النادي أن لبيب عاد للعمل في مقر النادي بعد تماثله للشفاء عقب خضوعه لعملية جراحية في وقت سابق.

واستقبله أعضاء مجلس الإدارة وأعربوا عن سعادتهم لعودته.

وعقد لبيب جلسة ودية مع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بعض الملفات المهمة في النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على حساب بيراميدز في المباراة الماضية بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الدقيقة 84 من المباراة.

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

فيما ظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، ويلاحقهما سيراميكا كليوباترا بـ 43 نقطة.

وخاض المغربي 24 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم صنع خلالها 4 أهداف.