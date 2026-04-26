جوزيه جوميز يتحدث عن تجديد عقده مع الفتح

الأحد، 26 أبريل 2026 - 22:05

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الفتح السعودي موقفه من تجديد تعاقده مع النادي.

وسبق أن كشفت تقارير عن تجديد البرتغالي لعقده مع الفتح. (طالع التفاصيل)

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي حوله مستقبله: "مستقبلي مع الفتح؟ الإدارة تُجرى مفاوضات أولية مع وكيلي".

وشدد "لم نصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، والجميع يعرف أنني سعيد بوجودي في الفتح".

ويستعد الفتح لمواجهة الشباب يوم الثلاثاء في السابعة مساءً لحساب الجولة 30 من الدوري السعودي.

ويحتل الفتح المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب الثاني عشر في الترتيب.

ويبتعد الفريقان عن مراكز الهبوط قبل 5 جولات على النهاية بفارق 8 نقاط.

وقاد جوميز الفتح في 50 مباراة، حقق خلالها 19 فوزا، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى 21 هزيمة.

المدرب البرتغالي صاحب الـ55 عاما، درّب الأهلي السعودي، والتعاون، قبل تجربته مع الفتح.

وتوج مع الأهلي بلقب السوبر السعودي موسم 2016 - 2017.

كما قاد الزمالك خلال عام 2024 وتوج معه ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

