كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع أحمد سامي لتدعيم صفوف فريق السلة للموسم المقبل.

وانضم سامي لصفوف الأبيض قادما من الجزيرة بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

ويجيد أحمد سامي اللعب في مركز 4، وشهدت جلسة التوقيع حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ووائل بدر المدير الفني للفريق.

ويأتي التعاقد مع أحمد سامي في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر لكرة السلة منذ أيام بعد الفوز على المصرية للاتصالات.

وخسر الأبيض فرصة التأهل لنهائي دوري السوبر بالخسارة من الاتحاد السكندري في نصف النهائي.