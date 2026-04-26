كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 21:59

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سامي - الزمالك

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع أحمد سامي لتدعيم صفوف فريق السلة للموسم المقبل.

وانضم سامي لصفوف الأبيض قادما من الجزيرة بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

ويجيد أحمد سامي اللعب في مركز 4، وشهدت جلسة التوقيع حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ووائل بدر المدير الفني للفريق.

ويأتي التعاقد مع أحمد سامي في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر لكرة السلة منذ أيام بعد الفوز على المصرية للاتصالات.

وخسر الأبيض فرصة التأهل لنهائي دوري السوبر بالخسارة من الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا 26 دقيقة | رياضات أخرى
كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري ساعة | الدوري المصري
في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد ساعة | آسيا
برونو اقترب من الرقم القياسي.. مانشستر يونايتد يؤمن المركز الثالث بالفوز على برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
ماييلي: الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528028/كرة-سلة-الزمالك-يتعاقد-مع-أحمد-سامي