كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا

فاز الأهلي وبتروجت على كيبلر الأوغندي وليتو الكاميروني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

ويتواجد بتروجت في المجموعة الأولى والأهلي في الثانية.

وفاز بتروجت على ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 جاءت أشواطها: 25-12 و25-17 و26-24.

ويتصدر بتروجت المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

فيما انفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعدما فاز على كيبلر بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-15 و25-19 و25-20.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 12 نقطة قبل جولة على النهاية.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.