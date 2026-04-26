كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا

الأحد، 26 أبريل 2026 - 21:37

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

فاز الأهلي وبتروجت على كيبلر الأوغندي وليتو الكاميروني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

ويتواجد بتروجت في المجموعة الأولى والأهلي في الثانية.

وفاز بتروجت على ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 جاءت أشواطها: 25-12 و25-17 و26-24.

ويتصدر بتروجت المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

فيما انفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعدما فاز على كيبلر بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-15 و25-19 و25-20.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 12 نقطة قبل جولة على النهاية.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

كرة طائرة الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة بتروجت كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL انتهت BAL - الأهلي (76)-(72) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة كرة سلة - الإفريقي يخطف الانتصار من الأهلي في الثواني الأخيرة بـ BAL
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا 25 دقيقة | رياضات أخرى
كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري ساعة | الدوري المصري
في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد ساعة | آسيا
برونو اقترب من الرقم القياسي.. مانشستر يونايتد يؤمن المركز الثالث بالفوز على برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
ماييلي: الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528027/كرة-طائرة-الأهلي-وبتروجت-يواصلان-تحقيق-الانتصارات-في-بطولة-إفريقيا