يحتاج إلى 3 نقاط لحسم الدوري.. إنتر يتعادل مع تورينو

الأحد، 26 أبريل 2026 - 21:30

كتب : FilGoal

تعثر إنتر بالتعادل مع منافسه تورينو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماركوس تورام ويان بيسيك ثنائية إنتر، بينما أحرز جيوفاني سيميوني ونيكولا فلاسيتش هدفين تورينو.

ويحتاج إنتر إلى 3 نقاط فقط للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي.

بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو إنتر يعلن خوض ودية ضد مانشستر سيتي في هونج كونج أكانجي: فضلت الانتقال لـ إنتر على ميلان

وصنع فيديريكو ديماركو هدفين في المباراة ووصل للصناعة الـ 18 وتخطى رقم أليخاندرو جوميز لاعب أتالانتا السابق كأكثر لاعب صاحب تمريرات حاسمة في موسم واحد في الكالتشيو بـ 16 تمريرة حاسمة.

وكان إنتر قد انتصر في 3 مباريات متتالية في بطولة الدوري على روما وكومو وكالياري بالترتيب قبل التعثر أمام تورينو.

وعلى الجانب الآخر يستمر تورينو للمباراة الرابعة تواليا في البطولة بدون هزيمة إذ فاز مرتين وتعادل مثلهما.

وفاز تورينو على بيزا وهيلاس فيرونا، ثم تعادل مع كريمونيزي وإنتر.

وافتتح تورام النتيجة في الدقيقة 23 من رأسية عقب عرضية من ديماركو.

ثم ضاعف بيسيك الفارق في الدقيقة 61 بعد ركلة ركنية نفذها ديماركو.

وقلص سيميوني الفارق في الدقيقة 70 بعد انفراد بالمرمى.

وتعادل فلاسيتش بعد 9 دقائق من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 79 في صدارة الترتيب ويبتعد بفارق 10 نقاط عن نابولي الوصيف.

وارتفع رصيد تورينو للنقطة 41 في المركز الـ 13.

