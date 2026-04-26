يحتاج إلى 3 نقاط لحسم الدوري.. إنتر يتعادل مع تورينو

تعثر إنتر بالتعادل مع منافسه تورينو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماركوس تورام ويان بيسيك ثنائية إنتر، بينما أحرز جيوفاني سيميوني ونيكولا فلاسيتش هدفين تورينو.

ويحتاج إنتر إلى 3 نقاط فقط للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي.

وصنع فيديريكو ديماركو هدفين في المباراة ووصل للصناعة الـ 18 وتخطى رقم أليخاندرو جوميز لاعب أتالانتا السابق كأكثر لاعب صاحب تمريرات حاسمة في موسم واحد في الكالتشيو بـ 16 تمريرة حاسمة.

وكان إنتر قد انتصر في 3 مباريات متتالية في بطولة الدوري على روما وكومو وكالياري بالترتيب قبل التعثر أمام تورينو.

وعلى الجانب الآخر يستمر تورينو للمباراة الرابعة تواليا في البطولة بدون هزيمة إذ فاز مرتين وتعادل مثلهما.

وفاز تورينو على بيزا وهيلاس فيرونا، ثم تعادل مع كريمونيزي وإنتر.

وافتتح تورام النتيجة في الدقيقة 23 من رأسية عقب عرضية من ديماركو.

ثم ضاعف بيسيك الفارق في الدقيقة 61 بعد ركلة ركنية نفذها ديماركو.

وقلص سيميوني الفارق في الدقيقة 70 بعد انفراد بالمرمى.

وتعادل فلاسيتش بعد 9 دقائق من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 79 في صدارة الترتيب ويبتعد بفارق 10 نقاط عن نابولي الوصيف.

وارتفع رصيد تورينو للنقطة 41 في المركز الـ 13.

