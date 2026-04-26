نقل نيكو باز إلى المستشفى بعد ضربة في الرأس

انتقل نيكو باز لاعب كومو إلى المستشفى بعد تعرضه لضربة في الرأس خلال مباراة فريقه ضد جنوى.

وفاز كومو على خصمه جنوى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبدأ نيكو باز المباراة بشكل أساسي وتم استبداله بين شوطي المباراة.

وقال سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق عبر دازن: "نيكو باز في حالة أفضل، هو في المستشفى ويتم تقييم حالته هناك".

وأتم "كان يواجه صعوبة في الرؤية، على أي حال من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إيجاد العديد من الحلول المختلفة داخل الفريق".

ونشر باز عبر حسابه على إنستجرام صورة له وكتب "كل شيء على ما يرام".

وكانت صحيفة أس الإسبانية قد نشرت في وقت سابق أن ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة الشراء في عقد باز.

صاحب الـ 21 عاما انضم لكومو في بداية الموسم الماضي قادما من ريال مدريد.

وشارك باز في 38 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص كومو وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 8 آخرين.

ويحتل كومو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

وتوقف رصيد جنوى عند النقطة 39 في المركز الـ 14.