نقل نيكو باز إلى المستشفى بعد ضربة في الرأس

الأحد، 26 أبريل 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

نيكو باز - كومو

انتقل نيكو باز لاعب كومو إلى المستشفى بعد تعرضه لضربة في الرأس خلال مباراة فريقه ضد جنوى.

وفاز كومو على خصمه جنوى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبدأ نيكو باز المباراة بشكل أساسي وتم استبداله بين شوطي المباراة.

أخبار متعلقة:
بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو كومو المستفيد.. روما يتعادل مع أتالانتا ماروتا: ركلة جزاء كومو غير صحيحة.. ولسنا مستائين

وقال سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق عبر دازن: "نيكو باز في حالة أفضل، هو في المستشفى ويتم تقييم حالته هناك".

وأتم "كان يواجه صعوبة في الرؤية، على أي حال من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إيجاد العديد من الحلول المختلفة داخل الفريق".

ونشر باز عبر حسابه على إنستجرام صورة له وكتب "كل شيء على ما يرام".

وكانت صحيفة أس الإسبانية قد نشرت في وقت سابق أن ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة الشراء في عقد باز.

صاحب الـ 21 عاما انضم لكومو في بداية الموسم الماضي قادما من ريال مدريد.

وشارك باز في 38 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص كومو وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 8 آخرين.

ويحتل كومو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

وتوقف رصيد جنوى عند النقطة 39 في المركز الـ 14.

نرشح لكم
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية
أخر الأخبار
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 28 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
