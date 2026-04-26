شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون

الأحد، 26 أبريل 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تلقى نانت خسارة جديدة وتلك المرة أمام ستاد رين في الجولة 31 من الدوري الفرنسي في دربي برتون.

ويعد لقاء نانت ورين هو دربي الغرب في فرنسا، وحملت تلك المباراة رقم 109 في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد الكناري الأكثر انتصارا برصيد 45 نقطة.

وشارك مصطفى محمد في اللقاء كبديل في الدقائق الأخيرة.

ولا يزال نانت دون فوز في الدوري الفرنسي في آخر 8 مواجهات، إذ تلقى 5 هزائم و3 تعادلات.

وظل الفريق المُلقب بالكناري في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز البقاء.

فيما حقق رين الفوز الرابع تواليا ورفع رصيده لـ 56 نقطة في المركز الخامس واقترب من المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وشارك مصطفى محمد بقميص يحمل اسم "لو" وذلك في إطار حملة الدوري الفرنسي والتي تُفعّل مبادرة لاستبدال أسماء اللاعبين بالأسماء الأولى لضحايا التمييز من أجل التركيز على القصص الإنسانية الحقيقية وراء تلك القضايا.

وتأخر نانت في النتيجة مبكرا بهدف في الدقيقة 8 عن طريق إستيبان لوبول من ركلة جزاء.

الفرنسي رفع رصيده لـ 18 هدفا في صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل إيجناتوس جانجو هدف التعادل لنانت.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للوبول في الدقيقة 59 بداعي التسلل.

وشارك مصطفى محمد والمغربي يوسف العربي في الدقيقة 87 لتنشيط هجوم نانت بحثا عن خطف هدف الفوز.

وتلقى نانت ضربة موجعة بهدف فالنتين روجنيه في الدقيقة 90+2 ليقترب خطوة من الهبوط للدرجة الثانية الفرنسية.

