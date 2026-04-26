قائمة الأهلي - انضمام عمر معوض وغياب بلعمري وكامويش أمام بيراميدز

الأحد، 26 أبريل 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض - الأهلي ضد غزل المحلة

يتواجد عمر سيد معوض في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان يوم الإثنين 27 أبريل في الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي بسبب الإيقاف، ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، ويليسن كامويش لأسباب فنية.

كما يستمر غياب محمد أحمد "سيحا" وعمرو الجزار، وانضم حازم جمال حارس فريق الشباب لتعويض غياب سيحا.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – حازم جمال

الدفاع: ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد شكري – هادي رياض – أحمد عيد - محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" – عمر سيد معوض – مروان عطية – أشرف بنشرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز.

فيما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 49 نقطة وسيلتقي إنبي في الخامسة مساءً غدا الإثنين.

قائمة الأهلي بيراميدز الأهلي الدوري المصري
