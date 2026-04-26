عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

هيثم حسن - ريال أوفييدو - إلتشي

خسر ريال أوفييدو من منافسه إلتشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك الدولي المصري هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو بشكل أساسي للمرة الأولى منذ 6 مباريات.

وأجرى جويليرمو ألمادا المدير الفني لريال أوفييدو تبديلا بخروج هيثم حسن في الدقيقة 58 ودخول تياجو بورباس.

ولعب الجناح الأيمن المباريات الـ 6 الماضية التي لم يشارك فيها أساسي.

وتمكن إلتشي من الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، إذ انتصر على فالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال أوفييدو.

بينما استمر أوفييدو للمباراة الثانية تواليا دون الفوز إذ تعادل مع فياريال قبل لقاء إلتشي.

وافتتح بيدرو بيجاس النتيجة في الدقيقة السادسة لإلتشي، قبل أن يضاعف جونزالو فيار الفارق في الدقيقة 16.

وقلص إلياس شعيرة الفارق في الدقيقة 76.

وطرد جيبرمان فاليرا لاعب إلتشي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد إلتشي للنقطة 38 في المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 28 ويتذيل الترتيب.

