كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى

كشف فرانك كيسييه لاعب أهلي جدة عن فخره بتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وحقق أهلي جدة انتصارا مثيرا أمام ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف مقابل لا شيء في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالأمس السبت.

وقال كيسييه عبر حسابه على "إنستجرام": "أبطال آسيا للمرة الثانية تواليا، يا لها من رحلة رائعة خضناها مرة أخرى، فخورين برفع كأس النخبة للعام الثاني على التوالي".

وواصل "منذ اليوم الأول للتحضير وحتى صافرة النهاية، كان كل شيء مبنيا على العمل الجاد، والإيمان، والتكاتف، بقينا مركزين، ومتماسكين".

وأتم "شكرا جزيلا لزملائي في الفريق، والجهاز الفني، وجميع الجماهير على الدعم المتواصل طوال هذه الرحلة الاستثنائية، حققناها مرة أخرى".

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

أهلي جدة يحقق اللقب الثامن للأندية السعودية في أبطال آسيا ليعادل رقم الأندية اليابانية

الهلال : 4 بطولات

اتحاد جدة: لقبين

أهلي جدة: لقبين

وحقق أهلي جدة اللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة

2025 على حساب كاواساكي فرونتال الياباني

2026 على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني

وسبق وأن حقق اتحاد جدة لقبين متتالين لدوري أبطال آسيا

2004 على حساب سيونجنام الكوري الجنوبي

2005 على حساب العين الإماراتي