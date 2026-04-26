انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد.. البلوز للنهائي
الأحد، 26 أبريل 2026 - 16:48
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة تشيلسي وليدز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويخوض الفريقان المباراة على ملعب ويمبلي حيث ينتظر مانشستر سيتي المتأهل لخوض نهائي جديد لكأس الاتحاد الإنجليزي.
ق62: خطيرة من ليدز وتمر بجوار المرمى
ق49: خطيرة من جواو بيدرو وتمر بجوار المرمى
ق47: تسديدة صاروخية من أنتون ستاتش ويتصدى لها روبيرت سانشيز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23: جوووووووووووووول إنزو يسجل الأول لتشيلسي
ق22: جواو بيدرو يهدر هدف محقق بعد اصطدامها في القائم
ق15: آرنسون يهدر انفراد صريح يتصدى لها سانشيز حارس تشيلسي
ق6: تسديدة أولى من إنزو فرنانديز يتصدى لها حارس ليدز
بداية المباراة