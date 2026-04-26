تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي
الأحد، 26 أبريل 2026 - 16:21
كتب : FilGoal
أعلن جويليرمو ألمادا مدرب ريال أوفييدو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إلتشي.
هيثم حسن
النادي : ريال أوفييدو
ويلتقي أوفييدو مع إلتشي على ملعب مونسيبيال بالجولة 32 من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل عودة هيثم حسن للمشاركة بشكل أساسي بعد 6 مباريات شارك خلالهم كبديل.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أرون إسكاندل.
الدفاع: ناتشو فيدال - دافيد كوستاس - دافيد كارمو - رحيم الحسن.
الوسط: هيثم حسن - كواسي سيبو - نيكولاس فونسيكا - إلياش شعيرة.
الهجوم: ألبيرتو رينا - فيديريكو فينياس.
وسبق لهيثم المشاركة في 32 مباراة بقميص أوفييدو منذ بداية الموسم وصنع 3 أهداف.
ويحتل أوفييدو المركز الـ 20 والأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن إلتشي صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.
