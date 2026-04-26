تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 16:21

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

أعلن جويليرمو ألمادا مدرب ريال أوفييدو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إلتشي.

ويلتقي أوفييدو مع إلتشي على ملعب مونسيبيال بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة هيثم حسن للمشاركة بشكل أساسي بعد 6 مباريات شارك خلالهم كبديل.

أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أرون إسكاندل.

الدفاع: ناتشو فيدال - دافيد كوستاس - دافيد كارمو - رحيم الحسن.

الوسط: هيثم حسن - كواسي سيبو - نيكولاس فونسيكا - إلياش شعيرة.

الهجوم: ألبيرتو رينا - فيديريكو فينياس.

وسبق لهيثم المشاركة في 32 مباراة بقميص أوفييدو منذ بداية الموسم وصنع 3 أهداف.

ويحتل أوفييدو المركز الـ 20 والأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن إلتشي صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي بعد 4 مباريات بلا انتصار.. سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلباو فليك: لا نفكر في التتويج الآن.. وتركيزنا فقط على مواجهة أوساسونا كسر العقدة.. برشلونة يهزم خيتافي ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(2) برشلونة.. حسم الدوري يقترب تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال
في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم 21 دقيقة | منتخب مصر
المدعي العام للاتحاد الإيطالي: قضية روكي مغلقة ولكن 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى 34 دقيقة | سعودي في الجول
بايرن ميونيخ يوضح حقيقة التفاوض مع جوردون 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم ساعة | الدوري المصري
مباشر BAL - الأهلي (42)-(32) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة ساعة | كرة سلة
مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد.. فرصة خطيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أتلتيكو مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
