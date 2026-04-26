تشكيل تشيلسي - لافيا أساسي.. وجارناتشو يقود الهجوم ضد ليدز

الأحد، 26 أبريل 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

جارناتشو لاعب تشيلسي

أعلن كالوم مكفارلان مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليدز

ويلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد على ملعب ويمبلي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد التشكيل تواجد أليخاندرو جارناتشو بشكل أساسي بجانب جواو بيدرو وبيدرو نيتو في الهجوم.

المباراة هي الأولى لمكفارلان المدرب المؤقت لتشيلسي بعد رحيل روسينيور عن تدريب الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوباه - توسين أداربايويو - مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو - روميو لافيا - إنزو فيرنانديز.

الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

وسيلعب الفائز في المباراة النهائية ضد مانشستر سيتي الذي فاز على ساوثامبتون في نصف النهائي الآخر.

