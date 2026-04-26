آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز
الأحد، 26 أبريل 2026 - 13:43
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود قرار داخل ريال مدريد بإعادة شراء نيكو باز لاعب كومو.
نيكو باز
النادي : كومو
ويرى ريال مدريد أن اللاعب تطور بشكل كبير ويحقق تأثيرا كبيرا داخل الدوري الإيطالي وقد حان الوقت لعودته.
ويتواجد بعقد الاعب بند يسمح ريال مدريد بإعادته ولكن بحد أقصى يوم 30 مايو المقبل ولذلك على ريال مدريد أن يعيده قبل ذلك التاريخ وإلا سيكون ملك كومو بشكل كامل.
صاحب الـ 21 عاما انضم لكومو في بداية الموسم الماضي قادما من ريال مدريد.
وشارك باز في 37 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص كومو وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 8 آخرين.
وسبق لباز المشاركة في 8 مباريات بقميص الفريق الأول لريال مدريد وسجل هدفا كان ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأخير مع الفريق.
