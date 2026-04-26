بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يتعادل مع نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

تعادل إنتر ميامي مع نيو إنجلاند ريفوليوشن بالدوري الأمريكي.

المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز برفقة إنتر ميامي وشاركا لمدة 90 دقيقة.

واستمر إنتر ميامي في عجزه عن الفوز بملعبه منذ افتتاح الملعب الجديد للنادي.

أخبار متعلقة:
تقدم كارليس جيل بالهدف الأول لنيو إنجلاند بالدقيقة 56.

وتعادل جيرمان بيريتيرامي لإنتر ميامي بالدقيقة 76.

التعادل رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، كما ارتفع رصيد نيو إنجلاند للنقطة 16 بالمركز الرابع.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد أورلاندو سيتي يوم الأحد المقبل والموافق 3 مايو.

ليونيل ميسي إنتر ميامي نيو إنجلاند ريفوليوشن
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527994/بمشاركة-ميسي-إنتر-ميامي-يتعادل-مع-نيو-إنجلاند-بالدوري-الأمريكي