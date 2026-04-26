بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يتعادل مع نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي

تعادل إنتر ميامي مع نيو إنجلاند ريفوليوشن بالدوري الأمريكي.

المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز برفقة إنتر ميامي وشاركا لمدة 90 دقيقة.

واستمر إنتر ميامي في عجزه عن الفوز بملعبه منذ افتتاح الملعب الجديد للنادي.

تقدم كارليس جيل بالهدف الأول لنيو إنجلاند بالدقيقة 56.

وتعادل جيرمان بيريتيرامي لإنتر ميامي بالدقيقة 76.

التعادل رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، كما ارتفع رصيد نيو إنجلاند للنقطة 16 بالمركز الرابع.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد أورلاندو سيتي يوم الأحد المقبل والموافق 3 مايو.