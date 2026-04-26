مواعيد مباريات الأحد 24 أبريل - الأهلي في BAL.. ويوفنتوس ضد ميلان
الأحد، 26 أبريل 2026 - 10:34
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة بالدوريات الأوروبية المختلفة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 26 أبريل والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ريال أوفييدو × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
أوساسونا × إشبيلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
فياريال × سيلتا فيجو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
فيورنتينا × ساسولو.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
جنوى × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
تورينو × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
ميلان × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
لوريان × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ستاد رين × نانت.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 4.
لو هافر × ميتز.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس.
باريس × ليل.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 5.
أولمبيك مارسيليا × نيس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الألماني
شتوتجارت × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا دورتموند × فرايبورج.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.
كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي × ليدز.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL
مدينة داكار × الأهلي.. 5:00 مساء.
بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
كيبلر × الأهلي.. 5:00 مساء.
بتروجت × ليتو.. 1:0 مساء.
