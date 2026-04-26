مواعيد مباريات الأحد 24 أبريل - الأهلي في BAL.. ويوفنتوس ضد ميلان

الأحد، 26 أبريل 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

بوليسيتش - جوناثان ديفيد - ميلان - يوفنتوس

تستكمل اليوم مباريات الجولة بالدوريات الأوروبية المختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 26 أبريل والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريال أوفييدو × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

أوساسونا × إشبيلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

فياريال × سيلتا فيجو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × ساسولو.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

تورينو × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

ميلان × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

لوريان × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ستاد رين × نانت.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 4.

لو هافر × ميتز.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس.

باريس × ليل.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

أولمبيك مارسيليا × نيس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

شتوتجارت × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا دورتموند × فرايبورج.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي × ليدز.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL

مدينة داكار × الأهلي.. 5:00 مساء.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

كيبلر × الأهلي.. 5:00 مساء.

بتروجت × ليتو.. 1:0 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527993/مواعيد-مباريات-الأحد-24-أبريل-الأهلي-في-bal-ويوفنتوس-ضد-ميلان