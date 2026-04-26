مدرب ماتشيدا: هدف أهلي جدة كان في توقيت صعب.. ولم نستغل الفرص

أوضح جو كورودا المدير الفني لماتشيدا زيليفا الياباني على أن فريقه لم يستغل الفرص التي صنعها أمام أهلي جدة.

وحقق أهلي جدة السعودي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة على ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال المدرب الياباني خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت رائعة وبذلنا قصارى جهدنا للعب في هذه الأجواء".

وأكمل "استقبلنا الهدف في وقت صعب ولم نتمكن من العودة في المباراة، رغم صناعتنا الكثير من الفرص، لكن لم نستغلهم".

وواصل "أهلي جدة حسم المباراة والبطولة بالخبرة، أود أن أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه وكذلك الجماهير التي حضرت لدعمنا".

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

أهلي جدة يحقق اللقب الثامن للأندية السعودية في أبطال آسيا ليعادل رقم الأندية اليابانية

الهلال : 4 بطولات

اتحاد جدة: لقبين

أهلي جدة: لقبين

وحقق أهلي جدة اللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة

2025 على حساب كاواساكي فرونتال الياباني

2026 على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني

وسبق وأن حقق اتحاد جدة لقبين متتالين لدوري أبطال آسيا

2004 على حساب سيونجنام الكوري الجنوبي

2005 على حساب العين الإماراتي