جوائز أبطال آسيا للنخبة - كيسيه أفضل لاعب.. ومهاجم السد هداف البطولة

نال الإيفواري فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة جائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد كيسيه أهلي جدة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي بالفوز على ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف دون رد.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

وجاءت جوائز مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة كالتالي:

أفضل حارس: كوسي تاني (ماتشيدا الياباني).. حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 11 مباراة.

أفضل لاعب: فرانك كيسيه (أهلي جدة).. سجل 3 أهداف.

هداف البطولة: رافا موخيكا (السد القطري).. سجل 8 أهداف.

وقدم ماتشيدا بطولة تاريخية في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكنها توقفت وانتهت على يد أهلي جدة الذي سطر اسمه بحروف من نور في تاريخ هذه البطولة.