جوائز أبطال آسيا للنخبة - كيسيه أفضل لاعب.. ومهاجم السد هداف البطولة

الأحد، 26 أبريل 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

فرانك كيسيه - أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة

نال الإيفواري فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة جائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد كيسيه أهلي جدة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي بالفوز على ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف دون رد.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

أخبار متعلقة:
يايسله: طرد هوساوي صحيح.. وتتويج دوري أبطال آسيا للنخبة تاريخي انتهى الدرس الياباني.. أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي أهلي جدة يصدر بيانا بشأن تذاكر نهائي أبطال آسيا للنخبة مؤتمر لاعب ماتشيدا: نريد العودة لليابان أبطالا لآسيا.. وأهلي جدة صاحب خبرة

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

وجاءت جوائز مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة كالتالي:

أفضل حارس: كوسي تاني (ماتشيدا الياباني).. حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 11 مباراة.

أفضل لاعب: فرانك كيسيه (أهلي جدة).. سجل 3 أهداف.

هداف البطولة: رافا موخيكا (السد القطري).. سجل 8 أهداف.

وقدم ماتشيدا بطولة تاريخية في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكنها توقفت وانتهت على يد أهلي جدة الذي سطر اسمه بحروف من نور في تاريخ هذه البطولة.

نرشح لكم
إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي "القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو جوزيه جوميز يتحدث عن تجديد عقده مع الفتح كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى
أخر الأخبار
زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم 14 دقيقة | الوطن العربي
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 50 دقيقة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا ساعة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 3 ساعة | منتخب مصر
