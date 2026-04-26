يايسله: طرد هوساوي صحيح.. وتتويج دوري أبطال آسيا للنخبة تاريخي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - أهلي جدة

أقر ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة بصحة قرار طرد زكريا هوساوي لاعب الفريق أمام ماتشيدا ويليفا الياباني.

وحقق أهلي جدة السعودي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة على ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "أنا فخور للغاية، الجماهير منحتنا دفعة كبيرة وقوة لتحقيق اللقب".

وأضاف "كنا نعرف أن الخصم عنيد ومنظم ومن الصعب التسجيل عليه، وزادت الصعوبة بعد حالة الطرد، لكننا حققنا إنجازا تاريخيا".

وواصل "طلبت من اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم بعد الطرد، وهذا ما حدث بالفعل إذ لعبنا بشكل جيد وحققنا اللقب".

واعترف "الطرد كان خطأ من زكريا هوساوي، علينا أن نسيطر على أعصابنا في مثل هذه المباريات".

وأتم "تدريب أحد الفرق الأوروبية؟ تعلمت كلاعب وكمدرب ألا أتحدث عن الشائعات".

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

أهلي جدة يحقق اللقب الثامن للأندية السعودية في أبطال آسيا ليعادل رقم الأندية اليابانية

الهلال : 4 بطولات

اتحاد جدة: لقبين

أهلي جدة: لقبين

وحقق أهلي جدة اللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة

2025 على حساب كاواساكي فرونتال الياباني

2026 على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني

وسبق وأن حقق اتحاد جدة لقبين متتالين لدوري أبطال آسيا

2004 على حساب سيونجنام الكوري الجنوبي

2005 على حساب العين الإماراتي

