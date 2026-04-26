مالين يواصل التألق ويقود روما للفوز على بولونيا

الأحد، 26 أبريل 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

دونييل مالين - روما

واصل دونييل مالين لاعب روما التألق وقاد فريقه للفوز على منافسه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دونييل مالين ونائل العيناوي ثنائية روما.

وعادل مالين رقم ماكسي لوبيز لاعب كاتانيا السابق في تسجيل الأهداف بعد الانضمام في فترة الانتقالات الشتوية برصيد 11 هدفا.

وابتعد اللاعب الهولندي بفارق هدف واحد عن ماريو بالوتيلي متصدر القائمة عندما انتقال إلى ميلان في 2012-2013.

وخسر بولونيا للمباراة الثالثة على التوالي، إذ سقط أمام أستون فيلا ويوفنتوس وروما.

ويظل روما بدون خسارة للمباراة الثالثة تواليا، إذ فاز على بيزا وبولونيا وتعادل مع أتالانتا.

وافتتح مالين النتيجة في الدقيقة السابعة بعد انفراد بحارس المرمى.

وصنع مالين الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرضية بوجه القدم الخارجي ثم ضربها العيناوي بالرأس.

وارتفع رصيد روما للنقطة 61 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويبتعد عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطتين والذي سيلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 48 في المركز الثامن.

