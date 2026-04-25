تقرير: السعودية تواجه السنغال تحضيرا لكأس العالم 2026

اتفق المنتخب السعودي مع نظيره السنغالي على خوض مواجهة ودية تحضيرا لكأس العالم 2026.

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته لكأس العالم تحت قيادة مدربه الجديد اليوناني جورجيوس دونيس.

وبحسب الرياضية السعودية: فإن المنتخب السعودي بقيادة مدربه الجديد دونيس سيواجه السنغال يوم 9 يونيو بولاية تكساس الأمريكية تحضيرا لكأس العالم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن السعودية ستواجه السنغال، بعد الاتفاق على مواجهة الإكوادور يوم 30 مايو المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين جورجيوس دونيس مدربا جديدا لمنتخب السعودية خلفا لهيرفي رينارد.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي، ولمعرفة باقي المجموعات (طالع التفاصيل).

وسينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.