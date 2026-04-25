في الجول يكشف حقيقة طلب بلعمري العلاج في المغرب.. وموقفه أمام الزمالك

السبت، 25 أبريل 2026 - 23:30

كتب : FilGoal

يواصل المغربي يوسف بلعمري لاعب النادي الأهلي أداء برنامجه العلاجي تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية لفريقه.

وأعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول للأهلي إصابة لاعبه يوسف بلعمري بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوسف بلعمري لاعب الأهلي لم يطلب للسفر للمغرب وتلقي العلاج هناك كما يتردد.

اللاعب يؤدي برنامجه العلاجي بانتظام وهناك تفاؤل بإمكانية لحاقة مباراة القمة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين بالجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري على استاد القاهرة.

فيما سيلعب حامل لقب الدوري مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة 1 مايو ضمن الجولة الخامسة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وانضم بلعمري للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من الرجاء المغربي.

وشارك الظهير الأيسر في 11 مباراة منذ الانضمام إلى الأهلي.

