الشريعي: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم لاعبي إنبي

السبت، 25 أبريل 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم لاعبين من فريقه.

ويستعد إنبي لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري يوم الاثنين المقبل.

وقال الشريعي عبر قناة أون سبورت: "الله منحنا الفرصة لتكرار "دوري سيد عبد النعيم" 3 مرات وليس مرة واحدة، لأننا سنلاقي الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز، وجميع اللاعبين لديهم الفرصة لإثبات أنفسهم والاستمتاع بموهبتهم".

وأضاف "وظيفتي أن أحمي اللاعبين سواء في الفوز أو الخسارة".

وأكمل "لا توجد أي مفاوضات معنا من قبل الزمالك أو الأهلي لضم أحد لاعبينا، ولم يحدث حتى استفسار بشأن أقطاي عبد الله أو أي لاعب آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أكن أعلم أن مباراة كرة القدم تكون 11 ضد 11 قبل تولي رئاسة إنبي".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف والأهلي الثالث بفارق 5 نقاط.

ويأتي إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

