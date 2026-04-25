إيزي يُعيد صدارة الدوري الإنجليزي لـ أرسنال بفوز شاق على نيوكاسل

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي مجددا بفوز شاق على نيوكاسل في الجولة 34 من المسابقة في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل إيبريتشي أيزي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة يفوز أرسنال ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي على نيوكاسل منذ موسم 2020-21.

الفوز رفع رصيد أرسنال لـ 73 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

انتصار الجنرز جاء بعد خسارتين أعادا صراع المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي من جديد في الجزء الأخير من الموسم، إذ فقدوا الصدارة منتصف الأسبوع الماضي بعد أكثر من 200 يوم على قمة الهرم الإنجليزي.

فيما تلقى نيوكاسل الهزيمة الرابعة تواليا برصيد 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

التشكيل

بدأ إيبريتشي إيزي وكاي هافيرتز في الهجوم، وتواجد بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وصف المباراة

10 دقائق كانت كافية لتقدم كتيبة ميكيل أرتيتا المدير الفني للجنرز، تصويبة قوية من إيزي من خارج الـ 18 جاء منها الهدف الأول.

وتألق دافيد رايا في التصدي لتصويبة صاروخية من ساندرو تونالي في الدقيقة 28.

وتعرض كاي هافيرتز للإصابة في الدقيقة 34 وخرج من أرض الملعب وعوضه فيكتور جيوكيريس.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

تلقى أرسنال ضربة جديدة في الشوط الثاني بإصابة إيزي وشارك جابرييل مارتينيلي بدلا منه.

ظل اللقاء هادئا بعض الشيء مع محاولات لأرسنال لإضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 80 أهدر يوان ويسا فرصة التعادل لنيوكاسل بعدما انفرد وسدد كرة علت العارضة.

وشارك ساكا في اللقاء بدلا من نوني مادويكي في محاولة لتنشيط هجوم الفريق اللندني.

وفي الدقيقة 84 تصدى رايا بسهولة لرأسية فولتماده والتي جاءت في منتصف المرمى.

ضغط نيوكاسل في الثواني الأخيرة بحثا عن هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز أرسنال.