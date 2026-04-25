كأس إنجلترا – مانشستر سيتي يتخطى ساوثامبتون "قاهر الكبار" بصعوبة ويتأهل للنهائي

السبت، 25 أبريل 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليز - مانشستر سيتي - ساوثامبتون

تخطى مانشستر سيتي منافسه ساوثامبتون بصعوبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جيريمي دوكو ونيكو جونزاليس ثنائية مانشستر سيتي، بينما أحرز فين عزاز هدف ساوثامبتون.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 71.

وتعود المباراة الأخيرة التي شارك فيها مرموش بشكل أساسي أمام وست هام في الجولة 30 من بريميرليج.

ويلعب ساوثامبتون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) ويعد قاهرا للكبار.

وانتصر ساوثامبتون على فولام وأرسنال بالترتيب في البطولة.

وينتظر مانشستر سيتي الفائز من لقاء تشيلسي ضد ليدز يونايتد لمواجهته في نهائي الكأس.

ووصل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته مع الفريق السماوي.

وصف المباراة

استحوذ مانشستر سيتي كالعادة على الكرة منذ بداية المباراة.

وحاول مرموش تهديد مرمى خصمه بتسديدة في الدقيقة 11 لكن مدافع ساوثامبتون منع مرورها.

وفي الدقيقة 12 سجل ساوثامبتون هدفا ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ولم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني إذ استحوذ رجال جوارديولا على الكرة لكن بطريقة سلبية دون إحداث خطورة على مرمى ساوثامبتون.

وصنع مانشستر سيتي أخطر فرصة في الدقيقة 60 بعد تسديدة من مرموش داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت أعلى المرمى كثيرا.

وفي الدقيقة 71 أجرى جوارديولا تبديلا بخروج مرموش ودخول إيرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 79 تقدم فين عزاز لساوثامبتون بعد تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل جيريمي دوكو سريعا في الدقيقة 82 بعد تسديدة ارتطمت في مدافع ساوثامبتون ثم سكنت الشباك.

وتصدى جيمس ترافورد ببراعة في الدقيقة 84 بعد تسديدة قوية.

وبعد 3 دقائق أحرز نيكو جونزاليس الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أنقذ مدافع ساوثامبتون على خط مرماه من بعد تقدم الحارس عقب تسديدة من سافينيو.

وحافظ مانشستر سيتي على شباكه وانتزع الفوز بصعوبة.

