يد - بقيادة مصرية.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 38 في تاريخه

قاد المدرب المصري باسم السبكي نادي الترجي للتتويج بلقب الدوري التونسي لكرة اليد.

وفاز الترجي على الإفريقي 28-27 بعد مباراة مثيرة ليضمن التتويج بالدوري التونسي.

وتوج الترجي بقيادة باسم السبكي بلقب الدوري التونسي لكرة اليد للمرة 38 في تاريخه.

ونجح السبكي في قيادة الترجي لتحقيق 14 لقبا خلال 5 مواسم مع النادي التونسي.

يذكر أن باسم السبكي قاد الترجي بخماسية تاريخية في 2023 بالجمع بين الدوري والكأس محليا والبطولة العربية وبطولة افريقيا للأندية، وكأس السوبر المحلي.

وكان باسم السبكي لاعبا بالزمالك خلال الفترة من 1983 إلى 1997، وحقق خلال تلك الفترة 12 لقبا محليا وقاريا.

واعتزل السبكي عام 1997، واتجه إلى التدريب، حيث تنقل بين منتخبات مصر للناشئين والشباب، وقاد منتخب الكويت للفوز بكأس آسيا 3 مرات خلال الفترة من 2006 إلى 2009.

كما قاد تدريب الزمالك بين عامي 2019 و2021 قبل أن ينتقل لتدريب الترجي.