كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات

كرم مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الموسم التاريخي للفريق.

وتوج فريق الأهلي للسيدات بخمس بطولات «دوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر، وبطولة إفريقيا» والتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وخلال الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي لمشوار الفريق على مدار الموسم المنقضي في مختلف البطولات التي شارك بها والتقاط الصور التذكارية في نهاية الحفل.

وأشاد محمود الخطيب بالإنجازات الكبيرة التي حققها فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي خلال الموسم، بعد التتويج بجميع البطولات الخمس التي شارك فيها، مثمنًا دور الجهاز الفني وجهوده مع اللاعبات.

وأكد الخطيب على أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر كبيرة وذكرى خالدة لهذا الجيل، مشددًا على أن ما تحقق أصبح من الماضي، وأن التحدي الحقيقي الآن هو الاستمرار في حصد المزيد من الألقاب والتركيز على الاستحقاقات المقبلة.

ووجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة على اختيار الأهلي، لتنظيم البطولة الإفريقية والتي خرجت بصورة تليق باسم مصر ومكانتها.

ومن جانبه، أشاد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بدور مجلس إدارة الأهلي في تنظيم البطولة.

وأكد قمر على أن الأهلي يواصل تقديم نموذج مميز في تنظيم البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي من اللاعبات نجحن في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب والتأهل لأول مرة إلى كأس العالم للأندية، وهو ما يُحسب لهن.