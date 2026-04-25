بالينيا: نتحمل مسؤولية الموسم غير الطبيعي لـ توتنام

أوضح جواو بالينيا لاعب توتنام أن الجميع في النادي يتحمل مسؤولية تقديم الموسم غير الطبيعي بسبب التواجد في مناطق الهبوط.

وحقق توتنام الفوز الأول له في العام الجاري بعد الانتصار على ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي عبر بي بي سي سبورت: "الفوز على ولفرهامبتون يعني الكثير بالنسبة لي وللجماهير وللنادي بأكمله، الموسم الحالي ليس طبيعيا، نتحمل جميعا المسؤولية".

وأضاف "صراع الهبوط؟ هناك 4 نهائيات متبقية، علينا أن نقوم بعملنا ونأمل أن يغير هذا الفوز الأمور ويمنحنا مزيدا من الدافع، خاصة أننا انتظرنا طويلا دون تحقيق أي فوز".

وأتم "يجب أن نحافظ على النادي في المكان الذي ينتمي إليه وهو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسجل جواو بالينيا هدف توتنام الوحيد.

ويعد هذا الفوز هو الأول لتوتنام منذ 118 يوما في بطولة بريميرليج.

وكان توتنام قد استمر في سلسلة من اللافوز لـ 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

ووصل بالينيا للمساهمة السادسة خلال الموسم الحالي، بينما ساهم اللاعب البرتغالي في 5 أهداف خلال الموسمين الماضيين مجتمعين.

هذه المباراة هي الثالثة لروبرتو دي زيربي مدرب توتنام، إذ خسر في المباراة الأولى من سندرلاند بهدف، ثم تعادل مع برايتون فريقه السابق بهدفين، والآن انتصر على ولفرهامبتون.

وأحرز بالينيا الهدف في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 34 ويظل في المركز ذاته الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز مؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن تجنب الهبوط، ويحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 ويتذيل الترتيب وهبط بشكل رسمي لشامبونشيب.