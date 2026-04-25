بعد رمية تماس.. دجلة يخطف فوزا قاتلا أمام حرس الحدود في +95
السبت، 25 أبريل 2026 - 20:03
كتب : FilGoal
خطف وادي دجلة فوزا في الثواني الأخيرة أمام حرس الحدود في ختام مباريات الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.
سجل محمد رجب هدف الفوز باللقاء.
ولأول مرة يحقق دجلة الفوز على الحرس منذ 2020 في جميع المسابقات.
ورفع دجلة رصيده لـ 41 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل حرس الحدود في المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.
وسجل إبراهيم بهنسي هدفا في نهاية الشوط الأول ألغي بداعي لمس الكرة بيده قبل التسجيل.
وفي الشوط الثاني خطف الغزلان هدف الفوز في الدقيقة 90+6 برأسية عن طريق محمد رجب بعد رمية تماس من تنفيذ أحمد دحروج.
رجب يسجل هدف فوز دجلة في +90
ويلتقي دجلة في الجولة المقبلة مع الاتحاد السكندري، فيما يحل حرس الحدود ضيفا على الجونة.