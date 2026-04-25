مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نيوكاسل.. رايا يتصدى

السبت، 25 أبريل 2026 - 19:27

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - نيوكاسل - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السابعة والنصف مساءً.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

ق 83: رأسية فولتماده في يد الحارس

ق 80: ويسا ينفرد ويهدر بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: إصابة هافيرتز ومشاركة جيوكيريس

ق 28: رايا يتصدى ببراعة لتصويبة قوية تونالي

ق 10: جووووول إيزي يسجل بتصويبة رائعة من خارج الـ 18

بداية اللقاء

نرشح لكم
دي زيربي: أنهينا سلسلة اللافوز رغم الانتصارات في أبطال أوروبا سلوت: خروج صلاح من الملعب يدل على شيء ما.. وعلينا الانتظار جلاسنر: هدف مونوز؟ الأمور تحدث بسرعة كبيرة والهدف صحيح إصابة صلاح - ما هي درجات الإصابة في العضلة الخلفية ومدة التعافي.. والمباريات المتبقية في موسمه الفوز الأول في 2026.. توتنام ينتصر على ولفرهامبتون في معركة البقاء ليفربول ينهي عقدة كريستال بالاس في لقاء إصابة صلاح تشكيل أرسنال - ساكا على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. وهافيرتز أساسي بعد 4 شهور.. إيزاك يكسر صيامه التهديفي أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
كأس إنجلترا – مانشستر سيتي يتخطى ساوثامبتون "قاهر الكبار" بصعوبة ويتأهل للنهائي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - بقيادة مصرية.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 38 في تاريخه 30 دقيقة | كرة يد
فليك: لا نفكر في التتويج الآن.. وتركيزنا فقط على مواجهة أوساسونا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: أنهينا سلسلة اللافوز رغم الانتصارات في أبطال أوروبا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات ساعة | كرة طائرة
بالينيا: نتحمل مسؤولية الموسم غير الطبيعي لـ توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) – اتحاد الكرة يقرر تأخير موعد الجولة الأخيرة لارتفاع الحرارة ساعة | الكرة المصرية
سلوت: خروج صلاح من الملعب يدل على شيء ما.. وعلينا الانتظار ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي
