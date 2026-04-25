انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نيوكاسل.. عودة للصدارة

السبت، 25 أبريل 2026 - 19:27

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - نيوكاسل - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في السابعة والنصف مساءً.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

انتهت بفوز أرسنال

ق 83: رأسية فولتماده في يد الحارس

ق 80: ويسا ينفرد ويهدر بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: إصابة هافيرتز ومشاركة جيوكيريس

ق 28: رايا يتصدى ببراعة لتصويبة قوية تونالي

ق 10: جووووول إيزي يسجل بتصويبة رائعة من خارج الـ 18

بداية اللقاء

الدوري الإنجليزي أرسنال نيوكاسل
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527955/انتهت-الدوري-الإنجليزي-أرسنال-1-0-نيوكاسل-عودة-للصدارة