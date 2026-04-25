كسر العقدة.. برشلونة يهزم خيتافي ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري

حقق برشلونة انتصارا هاما أمام خيتافي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من: فيرمن لوبيز، وماركوس راشفورد.

وكسر برشلونة عقدة ملعب كوليسيوم معقل خيتافي ويحقق انتصاره الأول منذ 6 مواسم متتالية.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 85 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 44 في المركز السادس.

وصف المباراة

أهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة خطيرة في الدقيقة 4 برأسية مميزة مرت أعلى مرمى خيتافي.

وسدد روني بردغجي كرة صاروخية تصدى لها حارس خيتافي في الدقيقة 36.

وسجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 45 بصناعة مميزة من بيدري وضعها فيرمين على يسار حارس خيتافي.

تمريرة سحرية من بيدري يسكنها فيرمين لوبيز في شباك خيتافي#الدوري_الإسباني#LaLiga — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2026

ليكسر فيرمين لوبيز صيامه التهديفي في الدوري الإسباني بعد غياب 7 مباريات متتالية في الدوري بعيدا عن التسجيل.

وأهدر فيرمين لوبيز فرصة خطيرة في الدقيقة 60 تصدى لها حارس خيتافي.

وأضاع داني أولمو فرصة تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 72 بإهداره انفراد صريح تصدى له حارس خيتافي.

وأحرز ماركوس راشفورد هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 75 بعد صناعة مميزة من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الذي جعله ينفرد بمرمى خيتافي من وسط الملعب ووضعها على يمين حارس خيتافي.

ووصل ليفاندوفسكي للمساهمة رقم 100 في الدوري الإسباني 81 هدفا و19 تمريرة حاسمة، ليصبح أكبر لاعب سنا في القرن الحادي والعشرين يصل إلى هذا الرقم 37 عاما و247 يوما.

وسجل برشلونة 17 هدفا عبر اللاعبين البدلاء في موسم 2025/2026 من الدوري الإسباني، ولا يتفوق عليه في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى سوى بايرن ميونيخ في الدوري الألماني برصيد 18 هدفا.

وبهذا الانتصار اقترب برشلونة من تحقيق لقب الدوري بعدما وسع الفارق مع ريال مدريد لـ11 نقطة وأصبح بحاجة لـ4 نقاط من 5 مباريات متبقية في الدوري الإسباني.