انتهت في نهائي آسيا للنخبة- أهلي جدة (1)-(0) ماتشيدا.. اللقب سعودي

السبت، 25 أبريل 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

محرز - أهلي جدة ضد ماتشيدا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد ماتشيدا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب اهلي جدة حامل اللقب ضد ماتشيدا الياباني المباراة النهائية في مدينة جدة.

نهاية المباراة

ق115 جالينو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة

الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق97 فراس البريكان يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعد عرضية متقنة من رياض محرز وتمهيد من فرانك كيسيه

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق81 تسديدة قوية عن طريق يوكي سوما لاعب ماتشيدا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأبعد الخطورة عن مرماه.

ق73 تسديدة صاروخية وتصدي رائع من إدوارد ميندي

ق70 بطاقة حمراء في وجه زكريا هوساوي بعد تدخل عنيف على زكريا هوساوي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 تسديدة عن طريق إنزو ميلو لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي ماتشيدا وانتهت معها الخطورة.

ق12 ركلة حرة مباشرة لماتشيدا في وسط ملعب الأهلي من جهة اليمين، نفذها يوكي سوما بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء اسنخلصها الدفاع سريعا.

ق4 عرضية خطيرة من جالينو تمر بغرابة من أمام إيفان توني داخل منطقة جزاء ماتشيدا

انطلاق المباراة

